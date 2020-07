ΝΒΑ: Η τελευταία MVP εμφάνιση του ΛεΜπρόν κόντρα στους Κλίπερς (vid)

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη κάνει restart στη Φλόριντα και στο δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς, οι Λέικερς θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Κλίπερς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σημαδεύει στο τέταρτο δαχτυλίδι της καριέρας του και το ΝΒΑ on TNT θυμήθηκε την τελευταία εμφάνιση του King απέναντι στον Καουάι Λέοναρντ και τους Κλίπερς.

LeBron was rolling during the last LAC-LAL matchup @LAClippers vs. @Lakers 9pm ET on TNT pic.twitter.com/dAP2v077Gb

