«Έχει βαρεθεί τα πάντα στο Σικάγο ο ΛαΒιν» (pic)

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Σικάγο φαίνεται πως μαύρα σύννεφα έχουν μαζευτεί πάνω από τους Μπουλς και τον Ζακ ΛαΒιν. Ο ηγέτης των Ταύρων δεν περνά πλέον καλά και το μέλλον του είναι αμφίβολο.

«Ο Ζακ έχει βαρεθεί να χάνει ή να έχει διαφωνίες με τον προπονητή και γενικά έχει βαρεθεί πολλά πράγματα». Ο ΛαΒιν έκανε ακόμα μια πολύ καλή σεζόν, που δεν συνοδεύτηκε με αντίστοιχη της ομάδας του και αν ισχύει το δημοσίευμα σύντομα θα ψάξει για νέο προορισμό. Όταν γίνει αυτό, είναι παραπάνω από σίγουρο ότι θα απλωθούν μπροστά στα πόδια του διάφορες προτάσεις.

NBC Sports Chicago’s KC Johnson says Zach LaVine is tired of losing

"Zach is tired of losing and tired of having run-ins with his coach, and tired of a lot of things." pic.twitter.com/gwMY01ym5J

— NBA Central (@TheNBACentral) July 29, 2020