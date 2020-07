Λούκα Ντόντσιτς: Παραλίγο να συγκρουστεί με ρομποτική κάμερα! (vids)

Ο Σλοβένος γκαρντ των Μάβερικς λίγο ήθελε να σταθεί άτυχος στο φιλικό ματς με τους Σίξερς, αλλά τη γλίτωσε.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έτρεξε να πιάσει την μπάλα, αλλά έπεσε πάνω στην διαφημιστική πινακίδα. Εκεί που έσκυψε λίγο να πάρει μια ανάσα, η ρομποτική κάμερα «έτρεχε» κατά πάνω του.

Ο ίδιος την αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή κι έκανε πίσω, ενώ στη Συνέντευξη Τύπου είπε πως «δεν το περίμενα! την είδα τελευταία στιγμή!».

Robo cam almost took out Luka pic.twitter.com/z0eaku3VSY

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 29, 2020