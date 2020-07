Ο Τζόι Μοντόγια είναι «τρελά» κολλημένος με τον Γερμανό, πρώην φόργουορντ των Μάβερικς. Για την ακρίβεια, είναι, όπως λέει, «ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Ντιρκ».

Αφού έφτιαξε, λοιπόν, ένα όμορφο βίντεο, στο οποίο εξηγεί τί είναι ο 40χρονος πρώην ΝΒΑer για εκείνον, καταλήγει και με την... χάρη που θέλει.

Και τι είναι αυτό; Την υπογραφή του Νοβίτσκι στο χέρι του, για να μπορέσει να την κάνει τατουάζ!

«Είναι το όνειρό μου και το έχει κάνει στο παρελθόν για μερικούς fans», αναφέρει ο Τζόι Μοντόγια.

Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Γερμανό, που είδε το βίντεο, έκανε retweet και απάντησε στον... φίλο του.

«Σ' έχω φίλε μου. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το κάνεις αυτό;;;», είπε ο Ντιρκ, «φοβούμενος» ίσως στη σκέψη ότι κάποιος θα τον... κουβαλά για πάντα πάνω του.

I got you, my man. You sure you want to do this???? https://t.co/jOKwUlD9QZ

— Dirk Nowitzki (@swish41) July 28, 2020