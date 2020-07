ΝΒΑ: Ο ΛεΜπρόν έκατσε στον... θρόνο και μίλησε σε δημοσιογράφους! (pic)

Η κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο κάνει restart στο Ορλάντο και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θέλει να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής, σημαδεύοντας το τέταρτο δαχτυλίδι της καριέρας του.

Λίγες μέρες πριν από την επανέναρξη του ΝΒΑ, ο King έκατσε σε κάθισμα που έμοιαζε με... θρόνο τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων εξ αποστάσεως.

Εν συνεχεία πάντως αστειεύτηκε κι εξήγησε πως ήταν απλώς μια πολυθρόνα.

The King sets up a throne to begin his media availability on Zoom pic.twitter.com/T6rwpSVYeJ

— Harrison Faigen (@hmfaigen) July 28, 2020