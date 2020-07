Ο Πέρκινς την... είπε στον Ουίλιαμς για το στριπ κλαμπ και εκείνος του είπε να σκάσει! (pics)

Χαμός έχει γίνει λίγο έξω από την... φούσκα του ΝΒΑ, αφού ο Λου Ουίλιαμς έφυγε από το Ορλάντο για οικογενειακή ανάγκη και εθεάθη σε μαγαζί με στριπ σόου. Ο παίκτης μπήκε 10 μέρες καραντίνα και θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια των Κλίπερς. Αυτό σχολιάστηκε από πολλούς, αλλά ο Πέρκινς έκανε την σύγκριση με τον Ζάιον Ουίλιαμσον.

«Είναι ενοχλητικό όταν ο ρούκι, Ζάιον Ουίλιαμσον φέρεται πιο ώριμα από τον βετεράνο του ΝΒΑ, Λου Ουίλιαμς». Αυτό το σχόλιο ο παίκτης των Κλίπερς δεν το βρήκε καλό και απάντησε χαρακτηριστικά. «15 χρόνια στην δουλειά και το πιο βρώμικο που έχεις να πεις για εμένα είναι ότι σταμάτησα να πάρω καυτερές φτερούγες εν μέσω πανδημίας. Σκάσε. Και σταμάτα να γελάς και να λες ότι είναι τηλεόραση όταν με συναντάς».

Ο Ουίλιαμς έκανε κι άλλη ανάρτηση λίγο μετά στην οποία πάντως έδινε εξηγήσεις για τον λόγο που πήγε σπίτι του, λέγοντας ότι πήγε αν αποχαιρετήσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

15 years in this business and the most dirt you have on my name is stopping to get hot wings during a pandemic. Perk. Shut up. And stop laughing and saying it’s just tv when you run into me too. https://t.co/2xnCpG9I1J

But I digress. I went home to see a man off to his final resting place that was a giant in my life. I don’t want that to get lost in all this attention. So again, LONG LIVE THE GREAT PAUL WILLIAMS SR. back to my quarantine so I can join the guys soon. Peace

— Lou Williams (@TeamLou23) July 27, 2020