Αρκετοί προπονητές του NBA θα γονατίσουν στον Ύμνο για διαμαρτυρία (pic)

Ένας από τους τρόπους διαμαρτυρίας που θα δούμε στο Ορλάντο με την επανεκκίνηση του ΝΒΑ είναι να γονατίζουν οι παίκτες την ώρα της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ESPN και ορισμένοι προπονητές έχουν αποφασίσει να πράξουν το ίδιο με σκοπό να εκφράσουν την αντίθεσή του με όσα συμβαίνουν στην χώρα τους σε σχέση με τον ρατσισμό και όχι μόνο.

Να θυμίσουμε πως σε πρόσφατο αγώνα στο WNBA οι παίκτριες έφυγαν τελείως από το παρκέ και πήγαν στα αποδυτήρια τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

While awaiting the players' final plan surrounding pre-game anthems, several NBA coaches tell @malika_andrews and me that they would also kneel on the court if their teams choose to do so, starting with Thursday’s seeding schedule.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 27, 2020