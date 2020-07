Ντόντσιτς και Πορζίνγκις είχαν την καλύτερη επίθεση της ιστορίας, πριν την διακοπή! (pic)

Μπορεί Λούκα Ντόντσιτς και Κρίσταπς Πορζίνγκις να χρειάστηκαν χρόνο για να... βρεθούν στο παρκέ, αλλά όταν το έκαναν το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Ο προπονητής της ομάδας έκανε πολλές αλλαγές μέχρι να βρει αυτή που ταιριάζει στους παίκτες του, πριν τον Γενάρη βρει την κατάλληλη συνταγή και τελικά μέχρι και τις 11 Μάρτη, που σταμάτησε το ΝΒΑ, είχε πετύχει 100%.

Πορζίνγκις και Ντόντσιτς άρχισαν να βρίσκονται μεταξύ τους, να προσαρμόζονται και τα νούμερα τους να είναι εξωπραγματικά. Μάλιστα, πριν την διακοπή είχαν καταφέρει να έχουν εντυπωσιακό rating στην επίθεση, που ήταν και το κορυφαίο όλων των εποχών, ακόμα πιο μεγάλο από του Ντουράντ στους Ουόριορς και του Τζόρνταν στους Μπουλς.

Luka Doncic and Kristaps Porzingis led the Dallas Mavericks to the highest offensive rating ALL-TIME before the shutdown.

Yes, better than the KD Warriors and MJ's Bulls! pic.twitter.com/44nGTtdAqg

