ΝΒΑ: Το «NWT» στο box score για παίκτη που απουσιάζει λόγω κορονοϊού (pics)

Και γι' αυτό το λόγο προσαρμόζεται στην εποχή και ψάχνει τις λύσεις για όλα τα θέματα που θα προκύψουν, όσο θα είναι οι 22 ομάδες στη «φούσκα» του Ορλάντο. Από το πιο μικρό, μέχρι το πιο μεγάλο.

Ένα νέο στοιχείο, λοιπόν, που θα μπει στο box score του αγώνα για παίκτη που απουσιάζει, θα είναι το «NWT-Self Isolating». Δηλαδή, «Not With Team-Self Isolating» (δεν είναι με την ομάδα-καραντίνα).

Τη νέα αυτή συντομογραφία θα έχει δίπλα από το όνομά του παίκτης που λείπει, επειδή έχει βρεθεί θετικός στον κορονοϊό ή είναι σε καραντίνα για οποιοδήποτε λόγο.

NWT-Self Isolating can also apply to a player who is needing to quarantine for a given reason, league told teams today. https://t.co/bLYnIBWUgV

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2020