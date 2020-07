Σίξερς - Θάντερ 97-102: Με clutch Ρόμπερσον «καθάρισε» η Οκλαχόμα! (vid)

Είχε να παίξει μπάσκετ περίπου 2.5 χρόνια μετά από σοβαρό τραυματισμό, ενώ φημίζεται πολύ περισσότερο για την άμυνα του παρά για το τρίποντο του.

Παρόλα αυτά ο Αντρέ Ρόμπερσον ήταν ο άνθρωπος που κατάφερε να δώσει τη νίκη στους Θάντερ επί των Σίξερς (102-97), με 2 τρίποντα του στο τέλος. Μάλιστα με το τελευταίο να γράφει το 101-97, 13 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μάλιστα τελειώσε το ματς με αυτούς τους 6 πόντους.

Κορυφαίος της Οκλαχόμα ήταν ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 16, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Άνταμς πρόσθεσε 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα για την ομάδα του Μπράουν που αγωνίστηκε δίχως τον Εμπίντ, ο Σίμονς είχε 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Χόρφορντ μέτρησε 11 με 9 ριμπάουντ.

Andre Roberson puts the @okcthunder ahead and extends the lead with back-to-back treys late#ThunderUp #WholeNewGame pic.twitter.com/djog8AZY96

— NBA (@NBA) July 26, 2020