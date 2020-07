Βρίσκουν τρόπο να διασκεδάζουν εντός φούσκας οι Τζέισον Τέιτουμ και Μάρκους Σμαρτ.

Ο κορυφαίος αμυντικός των Σέλτικς θέλησε να μάθει στον Τζέιλεν Μπράουν την ανάποδη τούμπα.

Εντάξει τον βοήθησε και λίγο με το χέρι του.

Δείτε τους.

Looks like Marcus Smart is teaching Jaylen Brown how to tumble and I hope they don’t get hurt pic.twitter.com/FbbS2Xz96z

— Alexandra Francisco (@ByAlFrancisco) July 25, 2020