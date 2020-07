Λέικερς: Το show με την 25άρα του Κούζμα (vid)

Ο Κούζμα μέτρησε 25 με 5/7 τρίποντα (4/4 στην πρώτη περίοδο) στο φιλικό των Λέικερς με τους Μάτζικ.

Απολαύστε τον:

@kylekuzma drops 25 points and 5 threes in the @Lakers win! #WholeNewGame pic.twitter.com/mqquqrVMsT

— NBA (@NBA) July 25, 2020