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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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Λέικερς: Το show με την 25άρα του Κούζμα (vid)

Λέικερς: Το show με την 25άρα του Κούζμα (vid)

kuzma

Απολαυστικός ο Κούζμα στο φιλικό των Λέικερς με τους Μάτζικ με 25 πόντους και 5 τρίποντα!

Ο Κούζμα μέτρησε 25 με 5/7 τρίποντα (4/4 στην πρώτη περίοδο) στο φιλικό των Λέικερς με τους Μάτζικ.

Απολαύστε τον:

 

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