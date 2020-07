Ο Ουέστμπρουκ πιστεύει ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων πρέπει να στηρίξουν τον «αγώνα» των παικτών (vid)

Οι παίκτες του ΝΒΑ έχουν πάει στο Ορλάντο για να συνεχίσουν την σεζόν, αλλά παράλληλα προσπαθούν να αφουγκραστούν την κοινωνία και μέσα από την δημοσιότητα τους προσπαθούν να περάσουν κοινωνικά μηνύματα. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ μίλησε γι' αυτό και κάλεσε τους ιδιοκτήτες των ομάδων να σταθούν στο πλευρό των παικτών.

«Οι ιδιοκτήτες παίζουν σημαντικό ρόλο. Προφανώς τους ανήκουν οι ομάδες και ξέρουν ότι η λίγκα έχει κυρίως μαύρους. Είναι σημαντικό να καταλάβουν όσα γίνονται, πως μας επηρεάζουν και να δείξουν την υποστήριξη τους. Όχι μόνο για την ομάδα μας, αλλά για την μαύρη κοινότητα, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις ιδιοκτήτες και εκείνους για τους οποίους παίζεις στο πλευρό σου. Να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να εκπροσωπούμε την μαύρη κοινότητα».

Russell Westbrook believes NBA owners should support players in their social justice efforts

