Κούζμα: Η Γουίνι Χάρλοου έστειλε αεροπλάνο με πανό στην «φούσκα» για τα γενέθλια του! (pics & vid)

Ο Κάιλ Κούζμα βρίσκεται απομονωμένος στην «Disney World» του ΝΒΑ και εφόσον οι Λέικερς φτάσουν μακριά, θα μείνει εκεί μέχρι τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο.

Συνεπώς, η απόσταση είναι... μεγάλη μεταξύ εκείνου και της συντρόφου του, Γουίνι Χάρλοου, αλλά η ίδια προσπάθησε να την εκμηδενίσει λίγο.

Ανήμερα των γενεθλίων του 25χρονου πια παίκτη των «λιμνανθρώπων», η οσονούπω 26χρονη (τα «κλείνει» σε δύο ημέρες) τού έκανε μια όμορφη έκπληξη!

Τι έκανε; Έστειλε ένα αεροπλάνο με πανό, πάνω από την «φούσκα», το οποίο είχε το μήνυμα «Χρόνια πολλά βασιλιά Κουζ. Σ' αγαπώ, Γουίνι»!

Αν μην τι άλλο, πολύ γλυκιά κίνηση!

Kyle Kuzma's girlfriend Winnie Harlow had a plane fly over the Orlando bubble with a sign that read

"Happy Birthday King Kuz. I love you - Winnie" pic.twitter.com/8acMK1afFe

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 24, 2020