Ο Ρόμπερσον επέστρεψε δύο χρόνια μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του και αποθεώθηκε! (pic & vid)

Ήταν 28 Ιανουαρίου του 2018 όταν ο Αντρέ Ρόμπερσον προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ και διέλυσε το γόνατο του. Μετά από υπομονή και προσπάθεια επέστρεψε στην δράση με την φανέλα των Θάντερ και δεν γινόταν να μην αποθεωθεί απ' όλους. Όρθιοι όλοι οι αναπληρωματικοί της ομάδας του τον χειροκρότησαν αναγνωρίζοντας τον αγώνα που έκανε για να επιστρέψει στην δράση.

Thank you to everyone for all your love and support! These 916 days been one heck of a ride!! Couldn’t be more thankful and blessed to be where I’m at now! More work to do!! #ThunderUp #KeepStriving pic.twitter.com/8dpgbx9CsE

Andre Roberson got a standing ovation from CP3 and his teammates after checking into OKC’s first scrimmage

It’s Roberson’s first time on the court since his devastating knee injury over two years ago. pic.twitter.com/9tT4Ha4EzL

— SportsCenter (@SportsCenter) July 24, 2020