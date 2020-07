Αντετοκούνμπο: «Μην αφήσεις τον κόσμο να αλλάξει το χαμόγελό σου» (pic)

Αφηνιασμένος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στην πρώτη ανεπίσημη εμφάνισή του μετά το lockdown λόγω του κορονοϊού, έχοντας 22 πόντους σε 21' στο φιλικό με τους Σπερς!

Ο Greek Freak, μέσω των social media, στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα λέγοντας:

«Χρησιμοποίησε το χαμόγελό σου για να αλλάξεις τον κόσμο - μην αφήσει τον κόσμο να αλλάξει το χαμόγελό σου», γράφει ο Γιάνηνς ποστάροντας τέσσερις φωτογραφίες οι οποίες ξεχειλίζουν... χαμόγελο!

Use your smile to change the world; don’t let the world change your smile. pic.twitter.com/WbNJzvOefO

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2020