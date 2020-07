Αρκετοί παίκτες θα γονατίσουν στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου (pic)

Η επανεκκίνηση του ΝΒΑ θα έχει αρκετά κοινωνικά μηνύματα από πλευράς παικτών και Λίγκας.

Μία πρώτη αντίδραση φαίνεται πως θα είναι να γονατίζουν οι παίκτες κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου των ΗΠΑ.

Οι αποστολές των Λέικερς, Μπάκς, Χιτ, Τζαζ, Κλίπερς, Νάγκετς, Σέλτικς και Ράπτορς μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο.

Παίκτες των συγκεκριμένων ομάδων συναντήθηκαν και συμφώνησαν να προχωρήσουν στην συγκεκριμένη διαμαρτυρία.

Sources: NBA players plan to kneel during National Athem on opening nights of season, starting Thurs. Bucks, Lakers, Clippers, Raptors, Celtics, Nuggets, Jazz, Heat staying at same hotel had a meeting. “One of the 1st oncourt actions will be kneeling opening night,” player said.

— Brad Turner (@BA_Turner) July 24, 2020