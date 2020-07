Ο Νούρκιτς επέστρεψε στην δράση μετά από έναν χρόνο! (pic & vid)

Ανανεωμένοι και ενισχυμένοι θα εμφανιστούν οι Μπλέιζερς στην «μάχη» για τα playoffs, αφού ο Γιουσούφ Νούρκιτς επέστρεψε στην δράση μετά από έναν χρόνο αποχής. O παίκτης ήταν να επιστρέψει τον Μάρτιο, οι εξελίξεις τον πρόλαβαν και πλέον πάτησε παρκέ και έδειξε να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό του στο αριστερό πόδι και στο ντεμπούτο του πέτυχε 14 πόντους και κατέβασε και 8 ριμπάουντ, δίνοντας άλλη δυναμική στην ομάδα του με την επιστροφή του.

Nurkic returns @bosnianbeast27 records 14 PTS, 8 REB in his first @trailblazers action since 3/25/2019! #WholeNewGame pic.twitter.com/0MH8VQagBV

— NBA (@NBA) July 23, 2020