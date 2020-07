Στο Ορλάντο, μετά τη νίκη των Μπακς επί των Σπερς, είδαμε τους Πέισερς να επικρατούν των Μπλέιζερς με 91-88.

Για την Ιντιάνα, ο Τζάστιν Χόλιντεϊ είχε 16 πόντους, ο Άαρον Χόλιντεϊ 13 κι ο Μπρόγκτον 11 με 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Ετσι, μ' αυτόν τον τρόπο οι Πέισερς επέστρεψαν σ' αυτό που αγαπούν, όπως έγραψαν αργότερα στο λογαριασμό τους στο twitter.

Back to doing what we love #PacersWin #IndianaStyle pic.twitter.com/fASqRStzCC

— Indiana Pacers (@Pacers) July 23, 2020