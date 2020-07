Μετά από την μεγάλο αποχή λόγω κορονοϊού, οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα πατήσουν και πάλι παρκέ.

Τα... ελάφια θα κοντραριστούν με τους Σπερς (22:00) στο πρώτο φιλικό μετά το restart .

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ανακοίνωσε την βασική πεντάδα, με τον Greek Freak να ξεκινά όπως πάντα στη θέση του power forward.

Στο «1» θα είναι ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο, στο «2» ο Ουές Μάθιους, ενώ small forward θα ξεκινήσει ο Κρις Μίντλετον. Την πεντάδα κλείνει ο σέντερ Μπρουκ Λόπεζ.

Ο Έρικ Μπλέντσο θα επιστρέψει στην βασική πεντάδα, όταν είναι καθαρός από το πρωτόκολλο του ΝΒΑ.

Bud says Donte DiVincenzo will join Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Brook Lopez and Wesley Matthews in the starting lineup for today's scrimmage.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) July 23, 2020