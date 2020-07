Ο Μπολ απορρίφθηκε από 43 ομάδες, έκανε τρομερό ντεμπούτο και μιλάνε όλοι γι' αυτόν! (pics)

Το ΝΒΑ προσπαθεί να επιστρέψει σε μια... κανονικότητα και τα πρώτα παιχνίδια προετοιμασίας είναι γεγονός. Εκείνος που ξεχώρισε στην πρώτη ημέρα που οι παίκτες γύρισαν στα παρκέ ήταν ο Μπολ Μπολ. Ο νεαρός παίκτης βρήκε την ευκαιρία με όλα αυτά που έχουν συμβεί να κάνει το ντεμπούτο του και εντυπωσίασε. Πέτυχε 16 πόντους, είχε 10 ριμπάουντ, 6 μπλοκ στην νίκη της ομάδας του με 89-82 κόντρα στους Ουίζαρντς. Ο Μπολ είχε γίνει ντραφτ το 2019 στον δεύτερο γύρο από τους Χιτ, τον είχαν προσπεράσει 43 ομάδες και έγινε τελικά trade στους Νάγκετς για 1.2 εκατομμύρια δολάρια, στους οποίους και υπέγραψε two way συμβόλαιο.

Με σκληρή δουλειά και πίστη στον εαυτό του κατάφερε να φτάσει μέχρι το ντεμπούτο του και δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος γι' αυτό. «Δουλεύω πολύ σκληρά, ειδικά από τότε που ήρθαμε εδώ στην φούσκα. Προσπαθούσα να μην είμαι νευρικό και μετά όλα θα ερχόντουσαν». Ο Μπολ έγινε ο πρώτος ρούκι στα 20 τελευταία χρόνια που έχει τουλάχιστον 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε preseason παιχνίδι.

Ο προπονητής των Νάγκετς, Μάικλ Μαλόουν, σχολίασε: «Ήταν το πρώτο του παιχνίδι στο ΝΒΑ και ήταν σπουδαίος. Τον βάζουμε στο κέντρο, προσπαθώντας να τους στέλνουμε όλους εκεί και να κάνει μπλοκ. Κάνει σπουδαία δουλειά. Νομίζω ότι κουράστηκε όσο περνούσε η ώρα, κάτι που είναι αναμενόμενο. Έπαιξε 32 λεπτά που ήταν και το περισσότερο για την ομάδα. Θα γίνεται καλύτερος».

Ο Μπολ ήταν στις κορυφαίες επιλογές για το 2019, αλλά ένας τραυματισμός τον άφησε πολύ πίσω και όλο αυτό τον καιρό προσπαθούσε να αποθεραπευτεί. Πλέον, δείχνει να είναι καλά και θα περιμένει κι άλλες ευκαιρίες για να δείξει τι είναι ικανός να κάνει.

Bol Bol does it all, finishing with 16 PTS, 10 REB, 6 BLK as the @nuggets top Washington 89-82 in their opening NBA Restart Scrimmage! #WholeNewGame

Troy Daniels: 22 PTS, 4 3PM

Nikola Jokic: 16 PTS, 7 REB, 7 AST pic.twitter.com/tfL9wbjV2q

— NBA (@NBA) July 22, 2020