NBA: Με αποστάσεις λόγω κορονοϊού οι αναπληρωματικοί των ομάδων (vid)

Το NBA είναι έτοιμο να αρχίσει και πάλι με τα playoffs που θα διεξαχθούν στο Ορλάντο και από τα φιλικά βλέπουμε πως τα μέτρα που έχουν να κάνουν με το υγειονομικό πρωτόκολλο λόγω κορονοϊού είναι αυξημένα. Ένα από αυτά είναι και οι αποστάσεις που θα έχουν μεταξύ τους οι παίκτες που θα κάθονται στους πάγκους και μάλιστα ο καθένας θα έχει την δική του θέση που δεν θα κάθεται άλλος, όταν αυτός θα αγωνίζεται.

New look at the socially distanced benches in the NBA bubble. pic.twitter.com/bpV0ix7cP2

