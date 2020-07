Το πρώτο (φιλικό) τζάμπολ στο NBA (vids)

Στις 11 Μαρτίου διεξήχθη το τελευταίο παιχνίδι στο ΝΒΑ το οποίο αργότερα διακόπηκε λόγω κορονοϊού.

Έπρεπε να περάσει καιρός μέχρι να ξαναδούμε τζάμπολ αλλά πλέον είναι γεγονός.

Το πρώτη ματς προετοιμασίας μεταξύ Κλίπερς και Μάτζικ ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να παίζουν αγώνα τεσσάρων 10αλέπτων.

Ο Πολ Τζορτζ σκόραρε το πρώτο καλάθι.

Το αποψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα φιλικά παιχνίδια στην «φούσκα».

The restart is off. Scrimmage style. pic.twitter.com/8dBxlGIwMw

Paul George scores the first flashy basket of the NBA restart. pic.twitter.com/JX3V2ESv2c

— Dunk (@DunkDaily) July 22, 2020