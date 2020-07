Κινγκς: Δεν παίζει στο restart ο Μπάγκλεϊ (pic)

Ο τραυματισμός του Μάρβιν Μπάγκλεϊ στο δεξί πόδι δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στους Κινγκς.

Ο φόργουορντ του Σακραμέντο δεν θα παίξει στο restart της λίγκας στο Ορλάντο εξαιτίας του τραυματισμού, ενώ θα φορέσει ειδική μπότα για 2 εβδομάδες.

Οι... βασιλιάδες είναι 11οι στη Δύση με ρεκόρ 28-36, ενώ ο Μπάγκλεί φέτος μέτρησε 14.2 πόντους και 7.5 ριμπάουντ σε 13 ματς.

Kings forward Marvin Bagley III will be held out of NBA restart in Orlando due to right foot injury, sources tell me and @sam_amick.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2020