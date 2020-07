NBA: Πέντε στα πέντε τρίποντα στο ζέσταμα ο Γιάνναρος (vid)

Καυτός δείχνει στις προπονήσεις των Μπακς λίγο πριν την έναρξη των playoffs στο Ορλάντο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak προσπαθεί να βάλει πολύ στο παιχνίδι του και το τρίποντο και αν κρίνουμε από τα όσα έκανε στην σημερινή προπόνηση μπορεί να τα καταφέρει, καθώς πέτυχε πέντε στα πέντε.

Bucks’ Giannis Antetokounmpo drains five straight corner threes off the dribble at Tuesday’s practice pic.twitter.com/Ai17ID5bLj

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 22, 2020