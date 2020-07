Γκρίζλις: Όποιος υποτιμήσει την ομάδα του Μοράντ, θα το πληρώσει! (vid)

Σε θέση ισχύος για την 8η θέση που οδηγεί στα playoffs βρίσκονται οι Γκρίζλις με ρεκόρ 32-33, την ώρα που οι 9οι Μπλέιζερς έχουν 29-37.

Το ΝΒΑ δημιούργησε video για την ομάδα του φοβερού Τζα Μοράντ, η οποία δινεί την ευκαιρία σε νέους παίκτες. Εκτός του θεαματικού γκαρντ, σημαντικό ρόλο έχουν και οι Τζάρεν Τζάκσον και Μπράντον Κλαρκ.

Δείτε το video που δημιούργησε η λίγκα

.@JaMorant and the @memgrizz are #8 in the West heading into NBA Restart... will they stay in NBA Playoffs contention in Orlando? #WholeNewGame pic.twitter.com/Yy1XFJipUT

— NBA (@NBA) July 21, 2020