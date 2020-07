Ουέστμπρουκ: Έτσι είναι τα t-shirts που σχεδίασε για το «Black Lives Matter» (pics)

Κάποιοι από τους παίκτες του ΝΒΑ θα φορούν ένα κοινωνικό μήνυμα στο πίσω μέρος της φανέλας τους στους αγώνες.

Ωστόσο, η λίστα των μηνυμάτων αυτών ήταν περιορισμένη και κάποιοι είχαν... παράπονα. Τη λύση ήρθε να δώσει ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, καθώς έχει δική του σειρά ρούχων.

Έτσι, ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση Παικτών και δημιούργησε t-shirts με επιπλέον κοινωνικά μηνύματα, για να τα φορούν οι ΝΒΑers όποτε θέλουν.

Ο ίδιος έγραψε και στο twitter, αποκαλύπτοντας τα μπλουζάκια «Είμαι πολύ περήφανος που συνεργάζομαι με την NBPA και δημιουργήσαμε μια σειρά από t-shirts που μας επιτρέπουν να ρίξουμε φως στην κοινωνική δικαιοσύνη και να τιμήσουμε τα θύματα και της οικογένειες εκείνων που συνεχίζουν να μας εμπνέουν».

Honor the Gift is extremely proud to collaborate with the NBPA to create a collection of shirts that allow us players to shed light on social injustice, and honor the victims and families of those who continue to inspire us. pic.twitter.com/drf2f7NocD

— Russell Westbrook (@russwest44) July 20, 2020