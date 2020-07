Ο ΛεΜπρον παραδέχτηκε ότι έχει αρκετές κάρτες σαν αυτή που πουλήθηκε 1.8 εκατομμύρια δολάρια! (pic)

Ρεκόρ έκανε η rookie κάρτα του ΛεΜπρον Τζέιμς η οποία πουλήθηκε σε δημοπρασία για ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια δολάρια. H κάρτα του «Βασιλιά» από την πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ με τους Καβς έσπασε όλα τα ρεκόρ, αφού πουλήθηκε σε δημοπρασία για 1.8 εκατ. δολάρια και μάλιστα πήρε βαθμολογία 9.5/10.

Στην είδηση αυτή, ο πολύ χαρούμενος ΛεΜπρον, παραδέχτηκε ότι έχει αρκετές ακόμα σπίτι του και μάλλον αρκετά εκατομμύρια δολάρια σε ένα συρτάρι του σπιτιού του.

«Μάντεψε ποιος άλλος έχει μερικές ακόμα ίδιες με αυτές», έγραψε ο άσος των Λέικερς κάτω από την είδηση για το ρεκόρ.

.@KingJames is sitting on a couple million right now... in cards @SportsCenter pic.twitter.com/LwqdancL5u

— ESPN (@espn) July 20, 2020