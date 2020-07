ΝΒΑ: Ένωση Παικτών και Ουέστμπρουκ θα βγάλουν t-shirts με νέα κοινωνικά μηνύματα (pic)

Όπως ήταν γνωστό εδώ και καιρό, ΝΒΑ και παίκτες αποφάσισαν να έχουν στο πίσω μέρος της επίσημης φανέλας τους ένα κοινωνικό μήνυμα, αντί για το όνομά τους, με σκοπό να προωθήσουν το «Black Lives Matter» και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο.

Βέβαια, προέκυψαν και... προβλήματα, αφού κάποιοι παίκτες αποφάσισαν να μην αλλάξουν το όνομά τους με κάτι άλλο, όπως π.χ. ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίο τόνισε κιόλας πως δεν υπήρξε μία συζήτηση για τη λίστα από την οποία οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν μηνύματα για την φανέλα τους.

Τώρα, η Ένωση Παικτών της κορυφαίας λίγκας θα συνεργαστεί με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος έχει σειρά ρούχων, για να δημιουργηθούν t-shirts με νέα - και υπάρχοντα - μηνύματα, τα οποία δεν προβλέπονταν για τις επίσημες εμφανίσεις.

Κάποια από αυτά, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια είναι τα: Systemic Racism, Police Reform, I Can’t Breathe, No Justice No Peace, Break the Cycle, Strange Fruit, By Any Means, Power to the People, Equality, Am I Next?.

