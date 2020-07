Μετά τον διαγωνισμό καρφωμάτων των Ντόνοβαν Μίτσελ και Εμάνουελ Μουντιέ, σειρά πήραν οι Μάικ Κόνλεϊ και Ρόις Ο' Νιλ να κλέψουν την παράσταση!

Πώς; Όχι φυσικά με καρφώματα, αλλά με συνεχόμενα εύστοχα σουτ από το logo του παρκέ! Αν μη τι άλλο το έκαναν να φαίνεται πολύ... εύκολο.

@MCONLEY10 and @BucketsONeale00 making it look easy from the logo!#WholeNewGame pic.twitter.com/H81ruuLzts

— NBA (@NBA) July 19, 2020