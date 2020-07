Μπορεί να μην έχουμε δράση, ωστόσο οι Σακίλ Ο'Νίλ και φυσικά η γωνστή εκπομπή του Shaqtin' a fool δεν σταματούν να ασχολούνται με αστείες φάσεις.

Απολαύστε την τρελή αστοχία των Κινγκς και των Λέικερς που δεν μπορούσαν με τίποτα να βάλουν την μπάλα στο καλάθι.

The Kings and Warriors both wanted in on #Shaqtin

11 days until the NBA restart! pic.twitter.com/nf1WhroOn1

Shaqtin' a Fool (@shaqtin) July 19, 2020