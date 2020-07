Οι παίκτες λατρεύουν τις ασκήσεις που περιλαμβάνουν ανταγωνισμό και διασκέδαση.

Αυτά τα δυο στοιχεία συνδυάζουν στην προθέρμανσή τους οι Μάβερικς.

Με ένα μικρό τραμπολίνο και μία μικρή μπάλα, οι παίκτες του Ντάλας προσπαθούν να ζεσταθούν και φυσικά να βελτιώσουν τις αντιδράσεις τους.

Δείτε την διασκεδαστική άσκηση...

The warmups are getting competitive for the @dallasmavs pic.twitter.com/nnk2kNHUUE

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 18, 2020