«Ζεσταίνονται» οι ομάδες του ΝΒΑ για το restart (pics & vids)

Σε δύο εβδομάδες οι 22 ομάδες του ΝΒΑ θα πατήσουν παρκέ, για να διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Οι παίκτες βρίσκονται στην «Disney World» του Orlando και προσπαθώντας να συνηθίσουν την «φούσκα», προπονούνται σε φουλ ρυθμούς.

Δείτε μερικές από τις ομάδες, με τον ΛεΜπρόν και τον Γιάννη - και τα νέα του παπούτσια - φυσικά να «κλέβει» την παράσταση.

Practice buckets from the @Lakers in Orlando! #WholeNewGame pic.twitter.com/EyYvsOPKyk

@Giannis_An34 debuts the Nike Zoom Freak 2 in Orlando! #NBAKicks pic.twitter.com/xKvcBWUb33

"Like a kid the night before Christmas"

Get a look inside @JCrossover and @RealTJohnson's first practice with the squad pic.twitter.com/oFwwz4Refb

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 16, 2020