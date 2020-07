Πολλά έχει περάσει η ξεχωριστή σχέση του Μαριάνοβιτς με τον Χάρις. Οι δυο τους είναι οι καλύτεροι φίλοι, ήταν πάντα συμπαίκτες, αλλά φέτος ο Μπόμπαν είναι στους Μάβερικς και Τομπάιας στους Σίξερς. Κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν με τον Μαριάνοβιτς να κάνει παρέα με τον Λούκα Ντόντσιτς φαίνεται ότι... πλήγωσαν τον φίλο του, που από τότε που βρέθηκαν ξανά στην φούσκα φαίνεται κάπως... στεναχωρημένος.

Ο Χάρις είχε χθες πάντως τα γενέθλια του και φυσικά ο Μαριάνοβιτς του έστειλε το δώρο του, με τους δυο τους πλέον να είναι και πάλι οι καλύτεροι φίλοι, με την προϋπόθεση πάντως να μην το κάνει ξανά αυτό ο Σέρβος ψηλός.

«Γεια σου Μπόμπι, είμαστε καλά αδελφέ. Σε συγχωρώ. Τώρα, μη το κάνεις ξανά, αλλά επιστρέψαμε αδελφέ!Επιστρέψαμε!», σχολίασε ο άσος των Σίξερς, που μάλλον έχει στεναχωρηθεί από την συμπάθεια του φίλου του στον νεαρό Σλοβένο.

“Hey Bobi, you’re a good dude, brotha. I forgive you. Now don’t do it again, but we back brotha! We back!”@tobias31 and @BobanMarjanovic are back after Boban’s birthday gift for Tobias. pic.twitter.com/2i2F6rfjv4

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) July 16, 2020