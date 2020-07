Αν και ο ηγέτης των Πέισερς δεν είχε σκοπό να αγωνιστεί στην επανεκκίνηση του ΝΒΑ, κάτι τέτοιο αναμένεται να αλλάξει και να δώσει τελικά το «παρών» στο restart.

Τουλάχιστον αυτό ακριβώς είπε ο ίδιος ο Ολαντίπο την Τετάρτη (15/7) όταν και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αγωνιστεί! Λέτε να είχε στο μυαλό του τα όσα έκανε λίγο πριν από την διακοπή της σεζόν λόγω του Covid-19;

Όπως θα δείτε και στο γράφημα του ESPN, ο Ολαντίπο είχε στα επτά τελευταία ματς 6-1 ρεκόρ με +47 στο plus/minus, με 16,3 πόντους κατά μέσο όρο και 48% στα σουτ εντός παιδιάς!

Pacers G Victor Oladipo says there's a "strong possibility" he could play in Orlando.

Oladipo was starting to find his game after a rocky start, and the Pacers won 6 of their last 7 games with him in the lineup. pic.twitter.com/PApCA4cpUn

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 15, 2020