Ολαντίπο: «Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αγωνιστώ στο restart»

Όπως είναι γνωστό, ο σταρ της ομάδας ακολούθησε την αποστολή στη «φούσκα» αλλά δεν είχε ξεκαθαρίσει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί. Κάτι που συγκεντρώνει, πλέον, πολλές πιθανότητες!

«Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να αγωνιστώ. Το προσπαθώ. Δουλεύω κάθε μέρα πολύ σκληρά. Ελπίζω όταν φτάσει εκείνη η ώρα να είναι εύκολο για μένα να πάρω την απόφαση» σχολίασε ο Ολαντίπο.

"I feel like if my body keeps trending up, there's a strong possibility that I might play. I'm definitely trying to. I'm coming out here and working hard every day, trying to help my team," says @VicOladipo. pic.twitter.com/hRftWFSxxm

— Indiana Pacers (@Pacers) July 15, 2020