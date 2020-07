ΜακΚόλουμ: Οι ευχές στον Λίλαρντ, η διακόσμηση και η απάντηση του Dame! (pics)

Αρχικά διακόσμησε το δωμάτιο στην «φούσκα» του Ορλάντο θέλοντας να πει τα δικά του «χρόνια πολλά» στον επί σειρά ετών συμπαίκτη του στο Πόρτλαντ!

«Δεν θα μπορούσα με τίποτα να το διακοσμήσω μόνος μου» ανέφερε ο Μακ Κόλουμ λέγοντας «happy birthday» στον «αδερφό» του. Όσο για την απάντηση του εορτάζοντα Λίλαρντ; «Αυτός ο τύπος είναι τρελός!»

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις

No way I could pull these decorations off by myself. Thanks for the help It turned out nicely https://t.co/3ErnNPapZF

— CJ McCollum (@CJMcCollum) July 15, 2020