Ο πρώην ΝΒΑer έχει σε τεράστια εκτίμηση τον Λούκα Ντόντσιτς και με τις δηλώσεις του φροντίζει να το κάνει σαφές. Ο Πολ Πιρς ξεκάθαρα σχολίασε πως ο νεαρός Σλοβένος είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης της λίγκας αυτή την στιγμή.

«Είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης στο ΝΒΑ», τόνισε ο «The Truth», με τον Λούκα πάντως να έχει γυρίσει με εξαιρετική διάθεση στην δράση.

High praise for Luka from The Truth @paulpierce34 pic.twitter.com/4R9Pxqhofn

— ESPN (@espn) July 14, 2020