O 55χρονος πρώην ΝΒΑer και θρύλος των Μπουλς αποφάσισε να κάνει μια τολμηρή αλλαγή και εμφανίστηκε με διαφορετικό στιλ. Ο Πίπεν έκανε κοτσιδάκια τα μαλλιά του και το αποτέλεσμα προκαλεί μια μικρή έκπληξη. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει, σε κάποιους άλλους όχι, το συμπέρασμα είναι ότι στον θρύλο του Σικάγο αρέσουν.

Scottie Pippen has cornrows. 2020 has everything. pic.twitter.com/sOOdh83yDJ

— ™️Marcus (@TheMisterMarcus) July 6, 2020