Αρκετοί παίκτες έχουν κάνει παράπονα για τα μικρά δωμάτια που μένουν στην «φούσκα», αλλά ο Πι Τζέι Τάκερ έχασε αυτό το δικαίωμα.

Ο παίκτης των Ρόκετς κουβάλησε στο Ορλάντο αμέτρητα ζευγάρια παπούτσια τα οποία άπλωσε στο δωμάτιο.

Πλέον ο χώρος θυμίζει μουσείο παπουτσιών όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο.

PJ "Sneaker God" Tucker got his hotel room looking like a kicks museum

(via pjtucker/Instagram, h/t sneakercenter/IG) pic.twitter.com/WnMGifjYek

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 14, 2020