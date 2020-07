Όπως αναφέρουν τα τελευταία ρεπορτάζ, ο Σέρβος σούπερ σταρ των Ναγκετς δεν θα έχει κάποιο μήνυμα στη φανέλα του ενόψει της επανεκκίνησης του ΝΒΑ, αλλά το όνομά του.

Κάτι που επέλεξαν να κάνουν, τόσο ο Λεμπρόν Τζέιμς, όσο και ο Άντονι Ντέιβις.

Social justice messages that will be placed on the backs of select Nuggets player's jerseys, per the team. pic.twitter.com/TpbxK6OuOe

— Harrison Wind (@HarrisonWind) July 14, 2020