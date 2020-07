Το καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη είναι έτοιμο να αρχίσει και πάλι, με τους παίκτες να μπορούν να βάλουν στο πίσω μέρος της φανέλας του ένα δικό τους μήνυμα. Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σύμφωνα με πληροφορίες αποφάσισαν να γράφουν πίσω την λέξη «Equality» που σημαίνει «ισότητα».

Giannis Antetokounmpo says he will wear “equality” on the back of his jersey. His brother, Thanasis, will wear the same.

— Malika Andrews (@malika_andrews) July 13, 2020