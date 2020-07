Ίρβινγκ: «Η ζωή μου είναι πολλά περισσότερα από το μπάσκετ» (vid)

Ο παίκτης των Νετς έκανε live στο instagram με την αδερφή του, Έιζια, και με αφορμή κάποια άσχημα σχόλια στο πρόσωπό του, βρήκε αφορμή να απαντήσει.

«Δες το βιογραφικό μου, δες την τέχνη μου. Το δημιούργησα αυτό για 10+ χρόνια τώρα. Μην παίζεις μαζί μου. Μην παίζεις με αυτό που κάνω από το πρωί έως το βράδυ. Είμαι μακριά από την οικογένειά μου επτά μήνες το χρόνο.

Είμαι εκεί έξω, στην πρώτη γραμμή, στον ακτιβισμό. Είμαι εκεί έξω, για να φωτίζω ακόμα την Breonna Taylor (έχασε την ζωή της όταν την πυροβόλησε αστυνομικός στον ύπνο της), το κίνημα "Say Her Name" και όλες τις γυναίκες μας. Αυτή η ζωή περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από το να σουτάρεις απλά μια γαμ@# μπάλα».

Αυτά είπε ο Κάιρι Ίρβινγκ, που μπορεί να μην συμμετέχει στην επανεκκίνηση του ΝΒΑ, αλλά εξακολουθεί να έχει έναν ανώτερο σκοπό σε αυτή τη ζωή.