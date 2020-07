Χάρις για Μαριάνοβιτς και Ντόντσιτς: «Το κάνετε για να με νευριάσετε» (vid)

Είναι πλέον πασίγνωστο ότι Χάρις και Μαριάνοβιτς είναι από τους καλύτερους φίλους του ΝΒΑ, αλλά φέτος για πρώτη φορά στην καριέρα τους παίζουν σε ξεχωριστές ομάδες. Τα πολλά βίντεο που δείχνουν ότι ο Μαριάνοβιτς να κάνει παρέα με τον Ντόντσιτς, έχουν... στεναχωρήσει τον Χάρις, που μάλιστα του το είπε και μέσω instagram.

Πλέον, ο παίκτης των Σίξερς φαίνεται πως έχει φτάσει στα όρια του, αφού τους είδε να παίζουν μονό και μέσω twitter τόνισε ότι το κάνουν μόνο για να τον νευριάσουν και να τον αναστατώσουν, βάζοντας και φατσούλες που κλαίνε από τα γέλια.

I feel like y’all doing this to just upset me now https://t.co/VE0o6WIuF3

— Tobias Harris (@tobias31) July 13, 2020