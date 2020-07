Ντινγουίντι: «Λευτεριά στον Βοϊναρόφσκι αλλά είμαι με τον Τσαράνια»! (pic)

Το hashtag #FreeWoj έγινε trend στο Twitter ενώ οι φανς του ΝΒΑ μαζεύουν υπογραφές προκειμένου ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι να επιστρέψει στο ESPN που τον έθεσε σε διαθεσιμότητα από τη στιγμή που έβρισε μέσω e-mail τον γερουσιαστή του Μιζούρι.

Από την πλευρά του, ο Σπένσερ Ντινγουίντι εξέφρασε τη στήριξη του στον διάσημο ρεπόρτερ ωστόσο ξεκαθάρισε πως στη... μάχη των αποκλειστικών είναι με το αντίπαλο δέος! Τον Σαμς Τσαράνια του «The Athletic»!

#FreeWoj but in the #Verzuz battle I’m taking @ShamsCharania

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) July 12, 2020