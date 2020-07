Και γι' αυτό το λόγο εξέδωσε ανακοίνωση, για να δηλώσει την περηφάνια της για τον Σερβοαμερικανό προπονητή, στην οποία αναφέρει ότι είναι πρώην βοηθός των Σακραμέντο Κινγκς.

«Συγχαρητήρια στον πρώην βοηθό προπονητή των Κινγκς, Ίγκορ Κοκόσκοφ, που έγινε head coach της Φενέρμπαχτσε στο τουρκικό πρωτάθλημα. Συνεχίστε την καλή δουλειά και πάμε Φενέρ!», έλεγε η ανακοίνωση.

Congratulations to former @sacramentokings Assistant Coach Igor Kokoskov on being named the Head Coach of the @FBBasketbol Turkish Professional Basketball Team. Keep up the great work and go Fenerbahce! pic.twitter.com/N4ZwvFERnS

— NBA Coaches Assoc. (@NBA_Coaches) July 10, 2020