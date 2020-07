Ράπτορς: Το «Black Lives Matter» στα λεωφορεία τους! (pics & vid)

Μετά από την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολις, άνοιξε πάλι ο ασκός του Αιόλου, όσον αφορά την αστυνομική βία, το ρατσισμό και τις διακρίσεις.

Αναταραχές επικράτησαν στις ΗΠΑ, ύστερα από πορείες διαμαρτυρίες και λεηλασίες, και γι' αυτό το λόγο οι παίκτες του ΝΒΑ, μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, θέλουν να βγει κάτι καλό.

Να δει ο κόσμος πως κανείς δεν είναι διαφορετικός, αλλά αντιθέτως: είναι όλοι ίσοι. Γι' αυτό άλλωστε και το «equality», δηλαδή το «ισότητα» ήταν το μήνυμα που επέλεξαν οι περισσότεροι να φορέσουν στο πίσω μέρος της φανέλας τους, την ώρα των αγώνων.

Οι Τορόντο Ράπτορς, μάλιστα, έκαναν και... μεγάλη εμφάνιση στο Ορλάντο, αφού το «πρωταθλητές» δεν ήταν η μόνη λέξη που κοσμούσε τα δύο λεωφορεία τους. Ένα τεράστιο «Black Lives Matter» είναι στα πλαϊνά των πούλμαν και αμέσως οι «δεινόσαυροι» κέρδισαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Silence is not an option. pic.twitter.com/qpn8sMo2nu

— Toronto Raptors (@Raptors) July 9, 2020