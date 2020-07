Οι παίκτες του ΝΒΑ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην δράση και το ίδιο κάνει και ο Γιάνννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ δημοσίευσε μια φωτογραφία του μπροστά από το ντουλάπι και μαζί την συνόδευσε με την αγαπημένη του ατάκα από την Μάξγουελ, την οποία έχει χρησιμοποιήσει ξανά και φαίνεται πως είναι ξεχωριστή για εκείνον.

«Η θέλησή μου θα διαμορφώσει και το μέλλον μου. Είτε αποτύχω, είτε επιτύχω θα ευθύνομαι μόνο εγώ. Εγώ είμαι η δύναμη. Μπορώ να βγάλω από μπροστά μου κάθε εμπόδιο ή μπορεί να χαθώ σε έναν λαβύρινθο. Είναι δική μου επιλογή και ευθύνη. Χάσω ή κερδίσω, μόνο εγώ κρατώ το κλειδί του πεπρωμένου μου».

My will shall shape my future. Whether I fail or succeed shall be no man's doing but my own. I am the force; I can clear any obstacle before me, or I can be lost in a maze. My choice, my responsibility, win or lose, only I hold the key to my destiny. -Elaine Maxwell #BackToWork pic.twitter.com/ofDPYbdXsl

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 9, 2020