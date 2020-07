Σενγκέλια για ΤΣΣΚΑ: «Πάω στους πρωταθλητές, ελπίζω να πετύχουμε» (pic)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έκανε ένα από τα μπαμ του καλοκαιριού και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Τόκο Σενγκέλια. Ίσως ο καλύτερος φόργουορντ της διοργάνωσης, αφήνει πίσω του την Μπασκόνια και ψάχνει νέες προκλήσεις σε μια ομάδα πρωταθλητισμού. Ο Γεωργιανός παίκτης, μέσω twitter, έγραψε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης των πρωταθλητών Ευρώπης και δεν θα μπορούσε να μην είναι χαρούμενος με αυτή την εξέλιξη στην καριέρα του.

«Είμαι χαρούμενος να ανακοινώσω ότι θα είμαι στους πρωταθλητές της Ευρώπης. Ελπίζω να πετύχουμε τους στόχους μας μαζί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας».

I’m happy to announce that I will be joining the defending champions of @EuroLeague .

Hope to succeed to achieve our goals together with @cskabasket #NewBeginnings #GeoSoul

— Tornike Shengelia (@TokoShengelia23) July 9, 2020