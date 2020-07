Μιλς: Δώρισε πάνω από 1 εκατ. δολάρια για την αντιμετώπιση του ρατσισμού! (pic)

Ο γκαρντ των Σπερς δείχνει ξανά πως είναι ένα βαθύτατα κοινωνικοποιημένο άτομο.

Ο Πάτι Μίλς δώρισε πάνω από 1 εκατ. δολάρια σε οργάνωση της Αυστραλίας για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και τη στήριξη των μαύρων κοινωνήτων.

«Είμαι περήφανος που ανακοινώνω πως κάθε λεπτό από τα 8 ματς που θα παίξουμε στη συνέχεια της σεζόν και για μένα θα είναι 1,017,818 εκατ. δολάρια και 54 λεπτά, θα τα δωρίσω στο Black Lives Matter Australia, Black Deaths in Custody και την πρόσφατη καμπάνια που λέγεται We Got You και σκοπεύει στο να τελείωσει τον ρατσισμό στα σπορ στην Αυστραλίας. Παίζω στο Ορλάντο γιατί δεν θέλω να χάσω λεφτά, τα οποία θα πάνε κατευθείαν στις μαύρες κοινόνητες», ήταν τα λόγια του.

When allies who stand up and speak out against racism, although a small gesture, this is one of many actions that have a tremendous impact on the person being targeted because they feel the support. It can also make whoever racially vilifies that person reconsider own behavior. pic.twitter.com/MqH3Fc1CqX

